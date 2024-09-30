Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 21Folge 50vom 30.09.2024
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Iyi ki dogdun, Lisa!“ Im Kreise ihrer kleinen Familie feiert Lisa heute ihr Wiegenfest und der kleine Paul weiß sogar schon, was „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“ auf Türkisch heißt. Lisa ist gerührt, als ihre beiden Männer sie am Morgen mit einem selbst gebackenen Kuchen überraschen. „Das ist schon jetzt der schönste Geburtstag meines Lebens!“, freut sie sich.

