Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Empfänger unbekannt

ARD PlusStaffel 21Folge 20vom 30.09.2024
Empfänger unbekannt

Empfänger unbekanntJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 20: Empfänger unbekannt

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Ich kann doch nicht den ganzen Tag hier rumhängen!“, klagt Käthe gelangweilt. Der Vorschlag am Abend gemeinsam mit Lotti um die Häuser zu ziehen, kommt bei Carsten eher schlecht an. Der möchte Lotti im Moment lieber aus dem Weg gehen.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen