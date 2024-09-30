Lindenstraße
Folge 19: Hos geldiniz
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
„Hos geldiniz“ heißt „Herzlich willkommen“! Aber wird Murats Familie Lisa wirklich in ihre Arme schließen? Heute Abend will Murat seine Freundin offiziell zu Hause vorstellen. Dass Lisa schon ein Kind hat, soll sie jedoch vorerst nicht erwähnen…
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste