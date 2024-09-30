Lindenstraße
Folge 4: Flecken
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Heute möchte Tanja eine Fruchtwasseruntersuchung vornehmen lassen, um wirklich sicherzugehen, dass mit ihrem Baby alles in Ordnung ist. Suzanne graut es schon vor dem Eingriff, denn wohl oder übel muss die Ärztin Tanja „mit einer Nadel in den Bauch stechen“.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste