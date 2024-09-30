Lindenstraße
Folge 6: Freunde und Helfer
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit Weißwurst und Brezeln steht Ninas ehemaliger Kollege Röber vor ihrer Haustür. Nina ist äußerst angespannt, denn heute steht der Prozess gegen Wöhrl an. Noch immer fragt sich die junge Polizistin vorwurfsvoll, ob sie Wöhrls tödlichen Schuss auf Zuhälter Sascha nicht doch hätte verhindern können. Röber versucht ihr klarzumachen, dass nur Wöhrl alleine den tragischen Vorfall zu verantworten hat.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
