Lindenstraße

Loslassen

ARD PlusStaffel 21Folge 8vom 30.09.2024
Loslassen

Lindenstraße

Folge 8: Loslassen

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Auf ein weiteres wunderbares Jahr in der Lindenstraße! Gemeinsam feiern die Bewohner bei einem grandiosen Feuerwerk in das Jahr 2006. Vasily verweigert Mary allerdings den Neujahrstanz. Denn Marys Entschluss gilt auch fürs nächste Jahr: Sie will die Scheidung.

