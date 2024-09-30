Lindenstraße
Folge 11: Saturn
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Fleißig schwingt Hajo den Kochlöffel und fiebert dem lang ersehnten Abendessen mit Sabrina Buchstab entgegen. Neugierig beobachtet Hilde, wie ihr Achim den ganzen Tag in der Küche werkelt. Nur zu gerne wüsste sie, für wen sich ihr Sohn so ins Zeug legt: „Jetzt sag’ doch mal! Wer ist es?“, drängt Hilde. Doch Hajo hüllt sich in Schweigen und überlegt stattdessen, wie er seine Mutter loswerden kann.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste