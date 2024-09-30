Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Saturn

ARD PlusStaffel 21Folge 11vom 30.09.2024
Saturn

Lindenstraße

Folge 11: Saturn

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Fleißig schwingt Hajo den Kochlöffel und fiebert dem lang ersehnten Abendessen mit Sabrina Buchstab entgegen. Neugierig beobachtet Hilde, wie ihr Achim den ganzen Tag in der Küche werkelt. Nur zu gerne wüsste sie, für wen sich ihr Sohn so ins Zeug legt: „Jetzt sag’ doch mal! Wer ist es?“, drängt Hilde. Doch Hajo hüllt sich in Schweigen und überlegt stattdessen, wie er seine Mutter loswerden kann.

