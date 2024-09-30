Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Tierische Weihnachten

ARD PlusStaffel 21Folge 7vom 30.09.2024
Tierische Weihnachten

Tierische WeihnachtenJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 7: Tierische Weihnachten

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Am liebsten würde Marion die Hochzeitspläne sofort der ganzen Familie erzählen. Doch ihr Zukünftiger zieht die Bremse. „Lass’ uns ganz cool an das Ganze herangehen!“, versucht Alex seine Marion davon abzuhalten, die Neuigkeit unterm Weihnachtsbaum auszuplaudern. Die beiden sind heute zum großen Festtagsessen bei Helga und Erich eingeladen. Auch Nastya kommt – mit einem ganz besonderen Gast.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen