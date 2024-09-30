Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Kampf der Königin

ARD PlusStaffel 24Folge 10vom 30.09.2024
Kampf der Königin

Kampf der KöniginJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 10: Kampf der Königin

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nichts wünscht Tanja sich sehnlicher, als Suzanne endlich wieder bei sich in München zu wissen. Doch das Angebot des Leipziger Verlages ist verlockend für die junge Lektorin. Noch wissen Sanne und Tanja nicht so recht, wie es jetzt weitergehen soll.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen