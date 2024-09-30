Lindenstraße
Folge 8: Brust oder Keule
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Tom darf seiner Mutter noch nicht einmal ein Fotoalbum mit ins Gefängnis bringen. Sophie kämpft unterdessen mit sich und beschließt, Anna gar nicht zu besuchen. Hans ist enttäuscht, muss die Entscheidung seiner Tochter jedoch wohl oder übel akzeptieren. Für Gabi hingegen steht fest, dass sie Anna in dieser schweren Zeit zur Seite steht.
