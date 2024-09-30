Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Im Knast

ARD PlusStaffel 24Folge 3vom 30.09.2024
Im Knast

Lindenstraße

Folge 3: Im Knast

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Hans weiß keinen anderen Ausweg mehr und bietet nun sogar seinen Wagen zum Verkauf an. Doch die finanziellen Probleme sind das kleinere Übel: Anna fehlt ihm und den Kindern von Tag zu Tag mehr. Jack und Ines gründen eine WG, denn schließlich ist die ganze Wohnung viel zu groß für Ines alleine. Sie stellt Jack das Klingsche Wohnzimmer zur Verfügung.

ARD Plus
