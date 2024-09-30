Lindenstraße
Folge 3: Im Knast
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Hans weiß keinen anderen Ausweg mehr und bietet nun sogar seinen Wagen zum Verkauf an. Doch die finanziellen Probleme sind das kleinere Übel: Anna fehlt ihm und den Kindern von Tag zu Tag mehr. Jack und Ines gründen eine WG, denn schließlich ist die ganze Wohnung viel zu groß für Ines alleine. Sie stellt Jack das Klingsche Wohnzimmer zur Verfügung.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
