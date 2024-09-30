Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße - Staffel 24, Folge 13 vom 30.09.2024
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Andy hat seinem Sohn einen Job in einer Tubenfabrik besorgt – im Schichtdienst am Band. Timo beteuert weiterhin, keinen terroristischen Anschlag zu planen und die radikale Gruppe verlassen zu haben. „Tu’ was!“, fordert Gabi ihn eindringlich dazu auf, seine ehemaligen Kumpane bei der Polizei anzuzeigen. Doch nachdem er die Nummer gewählt hat, hängt Timo den Hörer schnell wieder ein.

