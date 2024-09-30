Lindenstraße
Folge 15: Nachzahlung
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Die kleine Antonia vermisst die anderen Kinder, doch Käthe weigert sich weiterhin, Momos Tochter zu betreuen. Zu tief sitzt die Enttäuschung über Momos anscheinende Homophobie. Seit zwei Wochen verhält Timo sich äußerst vorbildlich. Er hilft, wo er nur kann und versucht wirklich alles, um der angespannten Stimmung entgegenzuwirken. Doch Gabi ist mit der Situation immer noch überfordert.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste