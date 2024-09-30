Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Nachzahlung

Lindenstraße
Staffel 24Folge 15vom 30.09.2024
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Die kleine Antonia vermisst die anderen Kinder, doch Käthe weigert sich weiterhin, Momos Tochter zu betreuen. Zu tief sitzt die Enttäuschung über Momos anscheinende Homophobie. Seit zwei Wochen verhält Timo sich äußerst vorbildlich. Er hilft, wo er nur kann und versucht wirklich alles, um der angespannten Stimmung entgegenzuwirken. Doch Gabi ist mit der Situation immer noch überfordert.

