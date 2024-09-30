Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Unsinniger Donnerstag

ARD PlusStaffel 24Folge 16vom 30.09.2024
Unsinniger Donnerstag

Unsinniger DonnerstagJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 16: Unsinniger Donnerstag

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Während Fasching für Opa Adi eine absolute Zumutung darstellt, ist „der kölsche Jeck“ Sandra als sexy Krankenschwester zu Weiberfastnacht ganz in ihrem Element. Seit vier Jahren haben Tanja und Franziska sich nicht gesehen. Heute erwartet Tanja ihre ehemalige Lebensgefährtin aus Mailand zu Besuch...

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen