Lindenstraße
Folge 6: Zimmersuche
Folge vom 30.09.2024
Im Café Bayer trifft Alex auf Angelina. Die fiebert schon Enzos heutiger Rückkehr aus der Bundeswehrklinik entgegen. Für Angelina bedeutet das allerdings auch, dass sie eine neue Bleibe braucht. Das kommt Alex sehr gelegen, denn schließlich ist die WG seit Nastyas Auszug auf der Suche nach einem neuen Mitbewohner.
