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Folge 133: Pressekonferenz der ÖBB: "Bilanz Ergebnis 2025"
Im Rahmen einer Pressekonferenz informierten Andreas Matthä (CEO der Österreichischen Bundesbahnen) und Manuela Waldner (CFO der Österreichischen Bundesbahnen), dass die ÖBB mit Highlights wie der Eröffnung der Koralmbahn die Passagierzahlen deutlich ankurbeln konnten, die Ergebnisse des Güterverkehrs aufgrund der Wirtschaftslage aber eingebrochen sind. Sendungshinweis: "ZIB 13", 17. April 2026, 13.00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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