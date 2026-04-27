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Folge 147: Pressekonferenz der Arbeiterkammer: "Wen trifft der Abbau des Defizits?"
Anlässlich der Vorstellung des Doppelbudgets 2027/28 gaben Renate Anderl (Präsidentin der AK Wien und der Bundesarbeitskammer), Margit Schratzenstaller (Studienautorin und WIFO-Ökonomin) und Jana Schultheiß (Leiterin der AK Wien Abteilung Steuerrecht) eine Pressekonferenz mit dem Titel "Wen trifft der Abbau des Defizits?". Die Arbeiterkammer weist darauf hin, dass Konsolidierungsmaßnahmen für Frauen und Männer unterschiedliche Auswirkungen haben. Ein Budget müsse "in Zahlen gegossene Frauen- und Gleichstellungspolitik sein", so Anderl. Sendungshinweis: ZIB 13, 27. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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