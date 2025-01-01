Lotta in Love
Folge 105: Lotta greift durch
24 Min.Ab 12
Lottas Drohung, Leander die Zusammenarbeit aufzukündigen, wenn er das Band nicht herausrückt, zeigt Wirkung. Als sie jedoch Michael das Band geben will, zeigt der ihr die kalte Schulter. Lotta ist fest entschlossen, in ihrem Leben einiges zu ändern. Um ihre Gesangskarriere konsequenter vorantreiben zu können, will sie ihren Job im Leonies kündigen. Doch Achim kann das verhindern, indem er seine volle Unterstützung bei Lottas Gesangskarriere zusagt ...
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
© Seven.One Entertainment Group GmbH