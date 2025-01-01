Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Lotta greift durch

ProSiebenStaffel 1Folge 105
Lotta greift durch

Lotta greift durchJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 105: Lotta greift durch

24 Min.Ab 12

Lottas Drohung, Leander die Zusammenarbeit aufzukündigen, wenn er das Band nicht herausrückt, zeigt Wirkung. Als sie jedoch Michael das Band geben will, zeigt der ihr die kalte Schulter. Lotta ist fest entschlossen, in ihrem Leben einiges zu ändern. Um ihre Gesangskarriere konsequenter vorantreiben zu können, will sie ihren Job im Leonies kündigen. Doch Achim kann das verhindern, indem er seine volle Unterstützung bei Lottas Gesangskarriere zusagt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen