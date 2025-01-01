Lotta in Love
Folge 116: Unter Druck
24 Min.Ab 12
Lotta leidet unter der Trennung ihrer Eltern. Sie erfährt, dass die beiden sich vielleicht sogar scheiden lassen wollen. Als Jessie versehentlich eine PR-Mitteilung über eine baldige Single-Veröffentlichung von Lotta versendet, ist Klaus in der Klemme, denn die Mitteilung ist gefälscht, und Klaus hat sich dafür die Unterschrift seines Vaters erschlichen - aber die Dinge sind nicht mehr aufzuhalten. Lotta ist schockiert, als Leander sie mit dieser Mitteilung konfrontiert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH