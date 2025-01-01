Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

Unter Druck

Staffel 1Folge 116
Unter Druck

Lotta in Love

Folge 116: Unter Druck

24 Min.Ab 12

Lotta leidet unter der Trennung ihrer Eltern. Sie erfährt, dass die beiden sich vielleicht sogar scheiden lassen wollen. Als Jessie versehentlich eine PR-Mitteilung über eine baldige Single-Veröffentlichung von Lotta versendet, ist Klaus in der Klemme, denn die Mitteilung ist gefälscht, und Klaus hat sich dafür die Unterschrift seines Vaters erschlichen - aber die Dinge sind nicht mehr aufzuhalten. Lotta ist schockiert, als Leander sie mit dieser Mitteilung konfrontiert ...

ProSieben
