ProSiebenStaffel 1Folge 120
Folge 120: Zweifel

24 Min.Ab 12

Michaels Laune sinkt auf den Nullpunkt. Nicht nur, dass er sich ausgerechnet jetzt in einer Schaffenskrise befindet, da muss er auch noch erfahren, dass Leander der Ex-Freund von Alex ist. Nach einem heftigen Wortgefecht zwischen den beiden Männern hat Lotta erneut Zweifel an Leanders Integrität, die dieser aber vorerst zerstreuen kann ... Als Anna Sven wegen des Abends im Leonies zur Rede stellt, macht dieser mit ihr Schluss und verlässt wutentbrannt die Wohnung ...

