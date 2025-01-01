Lotta in Love
Folge 64: Episode 64
24 Min.Ab 12
Die Chemie zwischen Lotta und ihrem Coach Patrick stimmt, und in der gelösten Atmosphäre kann sie sich endlich so geben, wie sie ist. Patrick ist beeindruckt von ihrem Talent ... Achim provoziert ein Treffen mit Rainer und fordert ihn auf, das Land zu verlassen. Daraufhin lässt es sich Rainer nicht nehmen, noch einmal bei Leonie aufzutauchen. Er wirft ihr Untreue vor und hinterlässt ihr ein medizinisches Schreiben ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
