Lotta in Love
Folge 99: Schatten der Vergangenheit
24 Min.Ab 12
Lotta muss ohne die gesuchten Beweise das Büro verlassen, weil Michael unverhofft aufgetaucht ist. Anna macht Lotta Vorwürfe, weil sie Sven völlig unnötig mit in die Sache hineingezogen hat. Als Lotta Michael erklären will, dass es ihre Art sei, in fremden Büros herumzuschnüffeln, reagiert dieser abweisend ... Klaus schwört inzwischen Jessie als Nachfolgerin von Tabatha auf sich ein. Achim hingegen stellt Tabatha wieder ein - als seine neue Assistentin.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH