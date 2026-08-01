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Lou!

Funk-Stille

KinderweltStaffel 1Folge 10vom 01.08.2026
Funk-Stille

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Lou!

Folge 10: Funk-Stille

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou und Mina gehen jeden Morgen gemeinsam zur Schule. Lou verschläft allerdings ganz gerne einmal, so dass Mina sehr oft unten vor dem Haus auf sie warten muss. Eines Morgens ist es dann soweit: Mina platzt der Kragen. Sie ist so sauer, dass sie Lou ins Gesicht sagt, sie würde nie wieder ein Wort mit ihr wechseln. Beide warten zwar sehnsüchtig darauf, dass die andere anruft, aber beide Handys bleiben stumm. Ist das wirklich das Ende einer langen, innigen Freundschaft?

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