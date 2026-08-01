Lou!
Folge 8: Märchen-Prinz
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Die Wohnung nebenan soll endlich neu vermietet werden. Lou träumt davon, dass dort der Märchenprinz einzieht, der perfekt zu ihrer Mutter passt. Schnell hat Lou den idealen Kandidaten ausgemacht und tut alles dafür, dass dieser die Wohnung auch bekommt. Aber ist er auch wirklich der Richtige?
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat