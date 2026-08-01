Lou!
Folge 11: Hunde-Jagd
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou und ihre Mutter begegnen im Supermarkt zufällig ihrem neuen Nachbarn Richard. Doch anstatt sich miteinander zu unterhalten und sich näherzukommen, stammeln die beiden nur kurz ein paar verlegene Worte und gehen wieder ihres Weges.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lou!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat