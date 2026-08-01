Lou!
Folge 9: Schaffens-Krise
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lous Mutter hat eine Schaffenskrise und leidet unter Antriebslosigkeit. Lou möchte ihr gern helfen, weiß aber nicht recht wie. Mina glaubt, dass eine neue Liebe bei Lous Mutter schlummernde Energien freisetzen könnte. Dafür wäre Richard, der neue Nachbar und vermeintliche Märchenprinz, natürlich genau der Richtige.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat