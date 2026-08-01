Lou!
Folge 3: Kosmische Kriegerin
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou und ihre Mutter haben ein ähnliches Problem. Sie müssen beide ihren tyrannischen Mitmenschen die Stirn bieten: Lou ihrer unsympathischen Mitschülerin Carolin, die ihr seit dem Kindergarten immer den Nachtisch wegnimmt, und ihre Mutter dem grobschlächtigen Verleger Kropow, der ständig bei ihr anruft und nach Übersetzungen für Gebrauchsanweisungen schreit.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat