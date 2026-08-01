Lou!
Folge 12: Pizza-Panik
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou will mit ihrer Mutter, Richard und Mina zusammen bei Gino gemütlich zu Mittag essen. Als Gino erfährt, dass Richard und Lous Mutter ein Auge aufeinander geworfen haben, will er dem Traummann in spe erst mal gehörig auf den Zahn fühlen. Unglücklicherweise werden die beiden während des Gesprächs im Kühlraum eingesperrt und die Gäste im Restaurant werden langsam ungeduldig.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lou!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat