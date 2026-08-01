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Lou!

Puppen-Drama

KinderweltStaffel 1Folge 4vom 01.08.2026
Puppen-Drama

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Lou!

Folge 4: Puppen-Drama

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Nach langer Zeit spielen Lou und Mina mal wieder mit ihren Puppen. Schnell merken sie jedoch, dass der Zauber, den sie als kleine Kinder dabei verspürten, verloren gegangen ist. Mina schlägt vor, stattdessen ins Kino zu gehen, doch Lou muss ablehnen, da sie kein Geld hat.

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