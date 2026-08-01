Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lou!

Mailbox-Stress

KinderweltStaffel 2Folge 2vom 01.08.2026
Mailbox-Stress

Mailbox-StressJetzt kostenlos streamen

Lou!

Folge 2: Mailbox-Stress

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou hat zwar mit Tristan bereits die Handynummern ausgetauscht, traut sich aber nicht, ihn anzurufen. Mina versucht, sie endlich dazu zu bewegen, indem sie ihr rät, sich unter einem Vorwand bei ihm zu melden. Das bringt Lou auf die Idee, ihm eine musikalische Nachricht auf seiner Mailbox zu hinterlassen. Gemeinsam suchen die beiden einen geeigneten Song aus.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lou!
Kinderwelt
Lou!

Lou!

Alle 5 Staffeln und Folgen