Lou!
Folge 3: Haus-Drachen
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lous Mutter freut sich darüber, dass ihr Wasserhahn tropft. Das bietet nämlich einen hervorragenden Vorwand, ihren Nachbarn Richard um Hilfe zu bitten und eine Gelegenheit zu schaffen, in der sie ihm ihre Gefühle gestehen kann. Doch während sie auf ihn wartet, ruft unerwartet ihre Mutter an. Die ist bereits in der Stadt und will ihr einen Besuch abstatten.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat