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Lou!

Reise-Fieber

KinderweltStaffel 2Folge 9vom 01.08.2026
Reise-Fieber

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Lou!

Folge 9: Reise-Fieber

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Der große Tag ist gekommen, es geht in den Skiurlaub. Lou freut sich wahnsinnig auf die gemeinsame Zugfahrt mit Tristan, der seinen Urlaub im nächstgelegenen Skiort verbringt. Doch es kommt alles anders als erhofft. Die Zugfahrt wird turbulenter, als sich alle vorgestellt hatten.

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