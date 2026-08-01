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Lou!

Koch-Chaos

KinderweltStaffel 2Folge 4vom 01.08.2026
Koch-Chaos

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Lou!

Folge 4: Koch-Chaos

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lous Oma kocht zum Abendessen Hühnerkopf-Frikassee nach einem ganz neuen Rezept. Doch weder Lou noch ihre Mutter haben Interesse daran, denn beide sind bereits zum Abendessen verabredet, Lou mit Tristan und ihre Mutter mit Richard. Und beide hoffen, dass es ein schöner, romantischer Abend wird. Als jedoch Lous Mutter kurz nach der Oma sehen will, ist diese plötzlich spurlos verschwunden. Es beginnt eine verzweifelte Suche in der ganzen Stadt.

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