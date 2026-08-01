Lou!
Folge 5: Töchter-Sorgen
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lous ständig meckernde Großmutter beklagt sich über die Arbeitsmoral von Lous Mutter. Die wettet daraufhin mit ihr, dass sie es schafft, ein weiteres Kapitel ihres Buches noch bis zum Abend fertigzustellen. Lou möchte an diesem Abend zusammen mit Mina auf ein Konzert gehen, aber ihre Mutter ist dagegen. Lou missachtet dieses Verbot jedoch und schleicht sich heimlich aus dem Haus. Kurz bevor Lous Mutter ihr Kapitel fertiggeschrieben hat, taucht Richard auf und überredet sie, ihn zu einem Konzert zu begleiten.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat