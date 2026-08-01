Lou!
Folge 8: Silvester-Knaller
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou freut sich riesig darüber, dass Tristan mit ihr Silvester feiern will. Als sie ihn am Nachmittag davor noch einmal besucht, passiert ihr jedoch ein dummes Missgeschick. Tristan ist daraufhin mächtig sauer auf Lou und der schöne Abend somit geplatzt. Um eine Gelegenheit zu schaffen, um sich wieder mit Tristan versöhnen zu können, versucht Lou eine Silvesterfeier zu organisieren, zu der sie ihn einladen will. Doch das ist gar nicht so einfach, wie es scheint.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat