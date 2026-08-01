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Lou!

Poker-Pech

KinderweltStaffel 2Folge 7vom 01.08.2026
Poker-Pech

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Lou!

Folge 7: Poker-Pech

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Die Winterferien stehen bevor. Lou freut sich darüber, dass auch ihr Schwarm Tristan nicht in Urlaub fährt und sie viel Zeit mit ihm verbringen kann. Dummerweise wird er jedoch im letzten Moment von seinem Onkel zum Skiurlaub eingeladen. Spontan behauptet Lou, sie würde in denselben Ort fahren, wie er, in der Hoffnung, dass sie schnell noch im Reisebüro etwas Passendes buchen kann.

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