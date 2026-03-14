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MA 2412

MA 2412: Geiselnahme

ORF IIIStaffel 1Folge 22vom 14.03.2026
MA 2412: Geiselnahme

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MA 2412

Folge 22: MA 2412: Geiselnahme

24 Min.Folge vom 14.03.2026

Eigentlich war es ja abzusehen: So wie Weber und Breitfuß ihre Klientel seit Jahr und Tag behandeln, mussten in dem einen oder anderen der Erniedrigten Rachepläne reifen. Wer erinnert sich nicht noch an den wackeren Ritter Ivanhoe, den Herr Rappoltinger, den die beiden im Fasching seiner glänzenden Rüstung und dazu noch seiner Unterhosen beraubten. Geduldig hat Rappoltinger auch noch andere, ähnliche Erniedrigungen ertragen, doch nun hat er endgültig genug. Er droht am Telefon mit einem Bombenattentat auf die MA 2412. Besetzung: Alfred Dorfer (Herr Weber) Roland Düringer (Ing. Breitfuß) Monica Weinzettl (Frau Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Herr Claus) Reinhard Nowak (Rapoltinger) Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Alfred Dorfer, Roland Düringer, Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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