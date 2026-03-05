MA 2412
Folge 21: MA 2412 (7/12): Auto
24 Min.Folge vom 05.03.2026
Weber schwärmt im Büro von seinem Traumauto und bittet Breitfuß, ein Modell davon zu bauen. Doch als der Rückspiegel des Miniaturwagens abbricht, passiert dasselbe auch an Webers echtem Auto - ein rätselhaftes Missgeschick. Besetzung: Alfred Dorfer (Weber) Roland Düringer (Breitfuß) Monica Weinzettl (Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Claus) Bibiana Zeller Buch: Alfred Dorfer Roland Düringer Harald Sicheritz Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/Ali Schafler
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