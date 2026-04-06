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MA 2412

MA 2412: Kontrolle

ORF IIIStaffel 1Folge 28vom 06.04.2026
MA 2412: Kontrolle

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MA 2412

Folge 28: MA 2412: Kontrolle

25 Min.Folge vom 06.04.2026

Die MA 2412 im Ausnahmezustand: Abhörängste, Kontrollbesuche und ein rätselhafter Wartender bringen Unruhe ins Amt. Die Beamten verlieren das Vertrauen – und verdächtigen einander. Am Ende landet Breitfuß als Erster im peinlichen Verhör. Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

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