MA 2412
Folge 28: MA 2412: Kontrolle
25 Min.Folge vom 06.04.2026
Die MA 2412 im Ausnahmezustand: Abhörängste, Kontrollbesuche und ein rätselhafter Wartender bringen Unruhe ins Amt. Die Beamten verlieren das Vertrauen – und verdächtigen einander. Am Ende landet Breitfuß als Erster im peinlichen Verhör. Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
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