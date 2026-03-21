MA 2412
Folge 24: MA 2412: Meisterschaft
24 Min.Folge vom 21.03.2026
Weber bringt ein geheimnisvolles Packerl ins Büro, ein Geschenk für alle. Es entpuppt sich als Dart-Spiel, mit dem alsbald "offene Büromeisterschaften" veranstaltet werden. Besetzung: Alfred Dorfer (Weber) Roland Düringer (Breitfuß) Monica Weinzettl (Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Claus) Ottfried Fischer Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Alfred Dorfer, Roland Düringer, Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/Ali Schafler
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