Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MA 2412

MA 2412: Meisterschaft

ORF IIIStaffel 1Folge 24vom 21.03.2026
MA 2412: Meisterschaft

MA 2412: MeisterschaftJetzt kostenlos streamen

MA 2412

Folge 24: MA 2412: Meisterschaft

24 Min.Folge vom 21.03.2026

Weber bringt ein geheimnisvolles Packerl ins Büro, ein Geschenk für alle. Es entpuppt sich als Dart-Spiel, mit dem alsbald "offene Büromeisterschaften" veranstaltet werden. Besetzung: Alfred Dorfer (Weber) Roland Düringer (Breitfuß) Monica Weinzettl (Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Claus) Ottfried Fischer Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Alfred Dorfer, Roland Düringer, Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/Ali Schafler

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

MA 2412
ORF III
MA 2412

MA 2412

Alle 1 Staffeln und Folgen