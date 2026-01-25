Zum Inhalt springenBarrierefrei
MA 2412 (6/12): Sex

ORF IIIStaffel 1Folge 18vom 25.01.2026
25 Min.Folge vom 25.01.2026

Frau Knackal hat Geburtstag, ihr Zimmer quillt bereits über vor Blumen. Nur Breitfuß und Weber haben noch kein Geschenk. Herr Claus dagegen wartet mit einer besonderen Überraschung auf. Besetzung: Alfred Dorfer (Weber) Roland Düringer (Breitfuß) Monica Weinzettl (Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Claus) Karl Markovics (Senatsrat) Ottfried Fischer Bettina Barth Regie: Harald Sicheritz Buch: Alfred Dorfer, Roland Düringer und Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/ORF/Ali Schafler

