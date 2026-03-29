MA 2412: Wissen ist MachtJetzt kostenlos streamen
MA 2412
Folge 27: MA 2412: Wissen ist Macht
Die Knackal frönt einem neuen Zeitvertreib: Sie löst Kreuzworträtsel. Doch der Fragen, die sie nicht beantworten kann sind einfach zu viele. Und wenn sie dann Weber etwa nach einem mit M beginnenden Land mit sieben Buchstaben fragt und der "Mailand" als Lösungswort vorschlägt, so ist das keine Hilfe, die sie dem Ziel näher bringt. Und der Breitfuß sieht es auch mit Missvergnügen, wenn Weber behauptet, er greife Frau Knackal unter die Arme. Kurzum, die Konkurrenz um größere Rätsellösungs-Kapazitäten lässt die drei auf die wahnwitzige Idee verfallen, ihren Wissenshorizont in Fortbildungskursen zu erweitern. Besetzung: Alfred Dorfer (Hr. Weber) Roland Düringer (Ing. Breitfuß) Monica Weinzettl (Frau Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Herr Claus) Wolfgang Böck (Obersenatsrat) Bibiana Zeller (Frau Keller) Manfred Schmidt (Sektionschef) Walter Kordesch (Partei) Regie: Harald Sicheritz Buch: Alfred Dorfer, Roland Düringer, Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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