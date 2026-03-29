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MA 2412

MA 2412: Hollywood

ORF IIIStaffel 1Folge 26vom 29.03.2026
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MA 2412

Folge 26: MA 2412: Hollywood

25 Min.Folge vom 29.03.2026

Die MA 2412 befindet sich im Kunstrausch. Weber hat von einem Kunstfilmfestival der Magistratsabteilungen erfahren und taucht eines morgens mit einer Videokamera im Büro auf. Sein Bestreben: Die MA 2412 in den schönsten Farben darzustellen und den ausgesetzten Preis für sich zu gewinnen. Besetzung: Alfred Dorfer (Hr. Weber) Roland Düringer (Ing. Breitfuß) Monica Weinzettl (Frau Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Herr Claus) Wolfgang Böck (Obersenatsrat) Bibiana Zeller (Frau Keller) Manfred Schmidt (Sektionschef) Walter Kordesch (Partei) Regie: Harald Sicheritz Buch: Alfred Dorfer, Roland Düringer, Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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