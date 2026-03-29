MA 2412
Folge 26: MA 2412: Hollywood
Die MA 2412 befindet sich im Kunstrausch. Weber hat von einem Kunstfilmfestival der Magistratsabteilungen erfahren und taucht eines morgens mit einer Videokamera im Büro auf. Sein Bestreben: Die MA 2412 in den schönsten Farben darzustellen und den ausgesetzten Preis für sich zu gewinnen. Besetzung: Alfred Dorfer (Hr. Weber) Roland Düringer (Ing. Breitfuß) Monica Weinzettl (Frau Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Herr Claus) Wolfgang Böck (Obersenatsrat) Bibiana Zeller (Frau Keller) Manfred Schmidt (Sektionschef) Walter Kordesch (Partei) Regie: Harald Sicheritz Buch: Alfred Dorfer, Roland Düringer, Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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