NBCUniversalStaffel 5Folge 15
Folge 15: Alle für einen (1)

47 Min.Ab 12

Tyler McKinney bittet Magnum, ihm bei der Rettung eines alten Freundes zu helfen, der in Kambodscha gefangen gehalten wird. Zusammen mit Rick, T.C. und Higgins machen sie sich auf den Weg. Doch kaum sind sie in Kambodscha angekommen, geraten sie in einen Hinterhalt: Rick wird schwer verwundet zurückgelassen, und T.C. muss den Helikopter reparieren. Also ziehen Magnum, Tyler und Higgins allein weiter - und erfahren Überraschendes über den Mann, den sie befreien wollen.

