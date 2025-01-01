Magnum
Folge 12: Diamantenrausch
47 Min.Ab 12
In Kürze soll auf Robin Masters' Anwesen eine Juwelen-Ausstellung stattfinden. Um zusätzliche Sicherheit für die wertvollen Schmuckstücke zu gewährleisten, wird die attraktive Krista Villoroch eingestellt. Ganz zur Freude von Magnum, der Krista überaus anziehend findet - und sie ihn auch. Doch ihre Liebelei steht unter keinem guten Stern, denn Krista ist in Wirklichkeit die Tochter des berüchtigten Juwelendiebs Doc Villoroch ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH