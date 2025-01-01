Magnum
Folge 13: Geplatzte Träume
47 Min.Ab 12
Higgins' Cousine Sally kommt nach Hawaii, um in eine der ältesten Familien der Insel einzuheiraten. Gemeinsam mit Agatha macht Higgins sich nun daran, seine Verwandte in eine respektable Lady zu verwandeln. Nur Magnum hat andere Dinge im Kopf: Er ist damit beschäftigt, eine Gruppe von Betrügern aufzuspüren, die Agatha für ihre Zwecke missbraucht haben. Bei seinen Ermittlungen findet er allerdings auch einige unangenehme Dinge über Sally heraus ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH