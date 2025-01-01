Magnum
Folge 10: Der Ersatz-Detektiv
47 Min.Ab 12
Genau zum richtigen Zeitpunkt erhält Magnum Besuch von seinem alten Freund Luther Gillis. Für Robin Masters bis über beide Ohren mit einem Fall beschäftigt, bittet er daher Luther, eine Angelegenheit für Higgins zu klären. Dabei handelt es sich um eine höchst brisante Geschichte, die absolute Diskretion erfordert. Nur ist der Ersatz-Detektiv Luther Gillis leider genau der falsche Mann dafür ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH