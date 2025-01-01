Magnum
Folge 6: Die Hellseherin
Magnum wird von einer Frau mit seherischen Fähigkeiten angeheuert, die ihren eigenen Tod vorhergesehen hat. Magnum soll nun den mutmaßlichen Mörder der Hellseherin finden; doch die Angelegenheit wird auch sehr gefährlich für Magnum, wie sich bald herausstellt. Zudem versucht er noch, seine Bezahlung von einem früheren Kunden einzutreiben, für den er die Ehefrau beschattet hatte. Dann überschlagen sich die Ereignisse ...
