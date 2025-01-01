Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Notlüge mit Folgen

NBCUniversalStaffel 5Folge 14
Notlüge mit Folgen

Folge 14: Notlüge mit Folgen

47 Min.Ab 12

Magnums Freundin Carol braucht Hilfe: Ein Unbekannter terrorisiert sie, und in ihrem Büro geschehen seltsame Dinge. Urplötzlich fällt der Strom aus, ihr Hund ergreift panisch die Flucht. Könnten das Warnungen sein? Denn Carol soll bald als Staatsanwältin über das Schicksal eines Mannes namens Lazarus entscheiden. Die Angelegenheit wird zunehmend bizarrer, als auch noch ein Kollege von Carol äußerst eifersüchtig auf ihre Beziehung zu Magnum reagiert.

