Magnum
Folge 14: Notlüge mit Folgen
47 Min.Ab 12
Magnums Freundin Carol braucht Hilfe: Ein Unbekannter terrorisiert sie, und in ihrem Büro geschehen seltsame Dinge. Urplötzlich fällt der Strom aus, ihr Hund ergreift panisch die Flucht. Könnten das Warnungen sein? Denn Carol soll bald als Staatsanwältin über das Schicksal eines Mannes namens Lazarus entscheiden. Die Angelegenheit wird zunehmend bizarrer, als auch noch ein Kollege von Carol äußerst eifersüchtig auf ihre Beziehung zu Magnum reagiert.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH