TV-Supermacht USA, Lebt Mitch McConnell noch?, Trumps Flughafen, KT Guttenberg geht leer ausJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 24: TV-Supermacht USA, Lebt Mitch McConnell noch?, Trumps Flughafen, KT Guttenberg geht leer aus
Von Krankenhausserien bis Late-Night-Shows: Ist die USA die unangefochtene TV-Supermacht? Die aktuellen Emmy-Nominierungen liefern den Anlass für Ricardia Bramley und KT Guttenberg, auf die amerikanische Fernsehlandschaft zu blicken. Warum dominiert ausgerechnet die Krankenhausserie The Pitt die Preisverleihung? Weshalb begeistern Gerichts-Shows und Late-Night-Formate seit Jahrzehnten Millionen Menschen – weit über die USA hinaus? Doch nicht alles, was in den USA Kultstatus genießt, kommt auch bei den Hosts gut an. Spätestens beim Thema Sitcoms und Laugh Tracks gehen die Meinungen weit auseinander. Was macht amerikanisches Fernsehen eigentlich so erfolgreich – und warum funktionieren manche Formate bis heute, während andere längst aus der Zeit gefallen wirken? Auch die Politik schreibt wieder Geschichten, die wie aus einer Fernsehserie wirken. Von einem Flughafen mit Donald Trumps Namen bis zu alten Verschwörungstheorien, die plötzlich wieder die Runde machen. Wenn Amerika solche Geschichten schreibt, schauen Ricardia Bramley und KT Guttenberg natürlich genauer hin. Frage ans Publikum: Wir planen eine Sonderfolge: ASK US ANYTHING! In dieser Folge beantworten wir nur eure Fragen. Wie wird die WM mit den USA als Gastgeber? Schwächelt die MAGA-Bewegung? Werden die Mid-terms eine Art Götterdämmerung für Donald Trump? Wenn euch etwas an Amerika betrübt, erfreut, verwirrt, wir wollen es wissen: mag@openminds.media Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! Ricardias Empfehlung: Trailer zum Film Juror #2: https://www.youtube.com/watch?v=EhkkBFhW-MM Credits: © CNN: https://www.instagram.com/reel/DaluCzIldVJ/ Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/MakeAmericaGOODagain "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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